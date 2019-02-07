Под Нижней Турой ребёнок впал в кому после катания с горки

В посёлке Ис под Нижней Турой 8-летний мальчик получил тяжёлую травму головы, катаясь с горки, пишут «Качканарский четверг» и портал «Открытый Лесной».

ЧП произошло 2 февраля. Пострадавшего ребёнка сначала доставили в больницу Нижней Туры, а позже — в клинику Нижнего Тагила. По словам отца ребёнка Виталия, реанимобиль добирался до Нижней Туры больше 13 часов.

«Из Екатеринбурга в Нижнюю Туру рейсовый автобус 3 часа идёт, плюс остановка. А реанимобиль должен ехать 13 часов, это же издевательство!» — возмущён мужчина.

Сейчас мальчик находится в реанимации, его состояние очень тяжёлое, он без сознания. У пострадавшего произошло кровоизлияние в мозг, обширная гематома.

«Я был в больнице, разговаривал с врачами, реаниматологи сказали мне, что у него почечная и печёночная недостаточность и плохо работает сердце. Сын пережил кислородное голодание на протяжении длительного времени», — рассказал отец ребёнка.

Точной информации о причинах ЧП нет. По словам Виталия, показания детей, которые катались на горке, разнятся. Пока у родителей пострадавшего есть две версии: первая — на горке ребёнка толкнул другой мальчик, их сын упал и стукнулся о лёд, и вторая — ребёнок, получив травму, попал ещё и под машину; когда он шёл от горки в сторону дома «шатающейся походкой», его подобрала на машине семья.

«Когда они привезли его к дому, во двор заезжать не стали, а высадили почему-то на снег на улице. Был звонок жене с телефона сына, но сбросили. Она перезвонила — ей ответила женщина, что, мол, вашего сына привезли к дому, выйдите заберите. Жена выбежала, поднять не смогла, а те женщина с мужчиной даже не помогли. Матери пришлось позвонить старшему ребёнку, он прибежал из школы, и вместе они занесли младшего домой», — рассказал отец мальчика.

Мужчина пытается добиться ответов не только от правоохранителей, но и от Минздрава (он не уверен, что врачи сработали должным образом), а также от администрации города Нижняя Тура, к которой относится посёлок Ис: по словам мужчины, городок продолжает функционировать, а опасная горка даже не огорожена.

Он уже обратился к уполномоченному по правам ребёнка в Свердловской области, также, по его словам, к этой истории подключится прокуратура, Министерство здравоохранения начало служебную проверку.