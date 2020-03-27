По факту пожара с семью погибшими в Екатеринбурге возбуждено уголовное дело

По факту пожара в Екатеринбурге в бараке на улице Омской, 91, в котором погибли семь человек, возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершённое общеопасным способом») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества, совершённые путём поджога»), сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ.

На месте происшествия работает усиленная областная следственная группа, куда входят сотрудники следственного отдела по Кировскому району, первого отдела по расследованию особо важных дел, отдела криминалистики регионального СКР. Обстоятельства также изучают представители отдела криминалистического сопровождения следствия (с дислокацией в городе Екатеринбурге) главного управления криминалистики СКР.

«С применением современной криминалистической техники фиксируются следы на месте происшествия. Назначается комплекс необходимых экспертиз, изъята и анализируется документация в отношении сгоревшего жилого строения. Устанавливаются и допрашиваются свидетели инцидента в связи с необходимостью проведения значительного объёма следственных действий в кратчайшие сроки», — сообщили в ведомстве.

Следователи совместно с МЧС и полицией определяют очаг и причину возгорания.

«Проверяются различные версии, также следственной группой принимаются меры по установлению и задержанию конкретных подозреваемых лиц. В ходе расследования в том числе будут выясняться причины и условия, которые могли способствовать произошедшему, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь», — добавили в СКР.

Напомним, сигнал о возгорании на Омской, 91, поступил 26 марта в 23:06. В 23:50 огонь был локализован, в 1:29 27 марта открытое горение ликвидировали. Проливку конструкций закончили только в 05:44. Возгорание тушили 57 сотрудников МЧС, используя 12 единиц пожарно-спасательной техники, передаёт пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области. В ведомстве рассказали, что на окнах первого этажа были решётки, что затруднило эвакуацию. После тушения в обугленных комнатах нашли тела семи человек, личность которых пока не установлена. Несовершеннолетних среди них не было, уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

На контроль ситуацию взял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщили в департаменте информационной политики региона.