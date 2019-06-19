По факту невыплаты зарплаты на подмосковном хлебозаводе возбуждено уголовное дело

В Сергиевом-Посаде отделом СКР возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК РФ («Невыплата заработной платы») по факту невыплаты зарплаты работникам местного хлебокомбината, сообщается на сайте управления СК РФ по Московской области.

По данным следствия, руководство предприятия с начала года по настоящее время умышленно не выплачивало зарплату сотрудникам. Общая задолженность достигла 14 млн рублей. В ближайшее время следователи планируют допросить потерпевших, руководителей завода, истребовать сведения о проверках предприятия, банковские счета, документы налоговой отчётности.

Ранее стало известно, что 48 сотрудников хлебозавода из-за невыплаты зарплаты объявили сухую голодовку. По данным «Новой газеты», 17 июня рабочие заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги. Ночевать они планируют в заводской столовой. По словам участников акции протеста, руководство завода не раз обещало выплатить долги, но денег сотрудники не видели с февраля. В начале мая из-за долгов за газ, свет и воду комбинат перестал работать, вскоре ресурсы восстановили, но зарплаты так и не выплатили.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В 2017 году владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, холдинг признали банкротом. Замдиректора завода Михаил Ляпушкин заявил, что власти нашли комбинату нового инвестора, который в скором времени оплатит долги завода.