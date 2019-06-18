В Подмосковье рабочие хлебозавода объявили голодовку из-за долгов по зарплате

В Сергиевом Посаде 48 сотрудников хлебозавода объявили сухую голодовку, требуя, чтобы им выплатили долги по зарплате за четыре месяца, пишет «Новая газета».

Накануне, 17 июня, рабочие заявили, что не уйдут с предприятия, пока не получат деньги. Ночевать они планируют в заводской столовой. По словам участников акции протеста, руководство завода не раз обещало выплатить долги, но денег сотрудники не видели с февраля. В начале мая из-за долгов по газу, свету и воде комбинат перестал работать; вскоре ресурсы восстановили, но зарплаты так и не выплатили.

Сергиево-Посадский хлебокомбинат принадлежит сельскохозяйственному холдингу «Настюша». В 2017 году владельца «Настюши» Игоря Пинкевича арестовали по обвинению в особо крупном мошенничестве, холдинг признали банкротом. Замдиректора завода Михаил Ляпушкин заявил, что власти нашли комбинату нового инвестора, который в скором времени оплатит долги завода.