По факту лесного пожара в «Денежкином Камне» возбуждено уголовное дело

По факту пожара в заповеднике «Денежкин Камень», в результате которого выгорело 120 гектаров леса, возбуждено уголовное дело по статье 262 УК РФ («Нарушение режима заповедников, повлекшее причинение значительного ущерба»), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

В ведомстве отмечают, что инцидент проверяла Нижнетагильская природоохранная прокуратура, которая во время проверки «добыла сведения», что пожар произошёл из-за граждан, прошедших на территорию заповедника и нарушивших режим охраны природной территории. В частности, у прокуратуры есть по этому поводу соответствующие свидетельские показания жителей нескольких населённых пунктов, расположенных вблизи заповедника.

Ранее директор «Денежкиного Камня» Анна Квашнина сказала, что пожар произошёл из-за молнии. Трудность в тушении составляло то, что огонь был далеко от лагеря — по подсчётам пожарных, каждый день они проходили семь километров, путь занимал 2,5 часа.

Напомним, пожар в заповеднике «Денежкин Камень» в Свердловской области начался вечером 17 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь выросла в пять раз. С пожаром боролись более 140 человек, в том числе 52 сотрудника ФБУ «Авиалесоохрана», которых очень долго пытались доставить из Абакана. Пожар потушили 7 августа.