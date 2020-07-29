Площадь пожара в «Денежкином Камне» выросла вдвое и достигла 120 гектаров

За сутки площадь пожара в заповеднике «Денежкин Камень» увеличилась с 65 до 120 гектаров, сообщает пресс-служба заповедника.

Сейчас над ликвидацией возгорания работает 140 человек — пожар тушат работники заповедника, представители МЧС, добровольцы, а также федеральный резерв из 52 сотрудников ФБУ «Авиалесоохрана», которых накануне доставили из Абакана в базовый лагерь. Задействованы семь единиц техники и один вертолёт Ми-8 МЧС России.

Напомним, заповедник «Денежкин Камень» в Свердловской области горит с вечера пятницы, 17 июля, вертолёт Ми-8 МЧС России подключился к работе по его тушению 19 июля. На тот момент площадь пожара составляла 5,7 гектара, большая часть очагов была потушена. Однако на фоне аномальной жары огонь быстро распространился, за три дня его площадь увеличилась в пять раз.

Накануне площадь пожара составляла 65 гектаров, представители заповедника отмечали, что продвижение огня удалось остановить. Общая площадь заповедника — 80 тысяч гектаров.