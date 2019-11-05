По делу об убийстве экс-мэра Киселёвска задержаны два человека

В рамках расследования уголовного дела об убийстве бывшего мэра Киселёвска Сергея Лавренкова задержаны двое подозреваемых, оба жители города Белова, сообщает пресс-служба управления СКР по Кемеровской области.

По версии следствия, один из них подвёз подельников к дому Лавренкова в посёлке Верх-Чумыш и ждал их с машиной на расстоянии примерно километр, пока они находились на приусадебном участке дома. Задержанным 49 и 35 лет, один уже находится под арестом, второму меру пресечения выберут 5 ноября.

Напомним, Сергей Лавренков был убит на участке собственного дома вечером 31 октября. Его жена заметила в окно, что во дворе появились неизвестные. Бывший чиновник взял ружьё, вышел разобраться и был убит, но перед смертью он успел застрелить одного из нападавших. Приоритетной версией преступления следствие считает разбойное нападение.

Личность убитого участника нападения установлена: им оказался ранее судимый 45-летний житель Белова Марат Гарипов, занимавшийся одним из силовых видов спорта. На нём была маска с прорезью для глаз, его личность установили по отпечаткам пальцев. На месте преступления следователи нашли боеприпасы и «предметы, свидетельствующие о тщательной подготовке подозреваемых к разбойному нападению», говорится в пресс-релизе. На некоторых уликах нашли биологические следы, позволившие найти подозреваемых.

Лаврентьев возглавлял Киселёвский городской округ в течение 16 лет и ушёл в отставку в 2018 году.