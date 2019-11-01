В СК рассказали о гибели экс-мэра Киселёвска в перестрелке в собственном доме

Бывший мэр Киселёвска Сергей Лаврентьев был убит у собственного дома в посёлке Верх-Чумыш при нападении двух вооружённых людей, со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета по Кузбассу пишет «Интерфакс».

По данным следствия, вечером 31 октября жена Лаврентьева заметила на участке их дома свет от фонарика и силуэты двух человек и сказала об этом мужу. Он вышел из дома с ружьём, после чего жена услышала несколько выстрелов. Когда все стихло, она вышла во двор и нашла тела мужа и неизвестного, оба погибли от огнестрельных ранений. Второму убитому на вид около сорока лет, предположительно, он жил в соседнем городе. Следствие будет выяснять, кто был второй нападавший и каковы были их мотивы.

По факту гибели Лаврентьева возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершённое группой лиц).

Лаврентьев возглавлял Киселёвский городской округ в течение 16 лет. Он ушёл в отставку в 2018 году.