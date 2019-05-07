По делу о загрязнении российской нефти задержали четырёх человек

По делу об умышленном загрязнении российской нефти, поступавшей в трубопровод «Дружба», задержаны четыре человека, сообщил РИА Новости министр энергетики России Александр Новак. Кого именно задержали, он не уточнил.

Новак подтвердил, что по факту загрязнения нефти завели уголовное дело, материалы передали в прокуратуру. Ранее об этом сообщала компания «Транснефть»: там сообщили, что источником загрязнения стала самарская компания «Самаратранснефть-терминал» и её узел Самара-Унеча. В самой компании утверждали, что продали узел, и пригрозили подать в суд на «Транснефть».

Напомним, 19 апреля белорусский концерн «Белнефтехим» заявил о резком ухудшении нефти из России, поступающей по нефтепроводу «Дружба». Минэнерго тогда сообщило, что проблемы ухудшения качества нефти на западном направлении носят технический характер и будут устранены в ближайшее время.

Позже, 23 апреля, Минск приостановил поставку светлых нефтепродуктов (бензина, керосина, топлива для реактивных двигателей) в Польшу, страны Балтии и на Украину. 24 апреля Россия начала поставку нефти, соответствующей технологическим стандартам, по северной ветке «Дружбы», после чего Белоруссия частично возобновила поставки бензина и дизтоплива в Польшу и на Украину. «Белнефтехим» оценил в $100 млн недополученную выручку от снижения переработки из-за ухудшения качества российской нефти.