Площадь природных пожаров в Свердловской области увеличилась в три раза за сутки

Площадь природных пожаров в Свердловской области за сутки увеличилась почти в три раза — до 3538 гектаров, со ссылкой на источник в правительстве региона пишет Znak.com.

Ещё накануне площадь пожаров составляла 1300 гектаров. По словам собеседника издания, сейчас в области действуют 42 пожара, из них только 20 локализованы.

В 2021 году ситуация с лесными пожарами в области значительно сложнее, чем в 2020-м: с начала пожароопасного периода в области возникло 1013 пожаров на площади почти 50 тысяч гектаров. В 2020 году за этот же период было зарегистрировано 487 пожаров на площади 9,5 гектара. В регионе из-за аномальной жары сохраняется высокая пожарная опасность.