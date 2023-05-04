В течение майских праздников площадь перед центральной проходной ЕВРАЗ НТМК приобретёт новый облик, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Центром композиции площади всегда являлся памятник В. И. Ленину в обрамлении шести елей. За десятки лет зелёные насаждения сильно разрослись, и по инициативе операционного директора ЕВРАЗ НТМК Павла Зажигаева была проведена экспертиза состояния деревьев и разработан новый дизайн площади», — отметили в компании.

Сотрудники Уральского государственного лесотехнического университета провели экспертную оценку состояния деревьев, подготовили отчёт с рекомендациями, в котором сказано: «Деревья ели колючей достигли значительной высоты, они находятся в различном санитарном состоянии, часть растений удалена. Группа перестала выполнять свою изначальную функцию, общая высота растений превосходит по высоте памятник В. И. Ленину, закрывает фасад здания, мешает общему восприятию площади как единого композиционного пространства. В текущий момент изначальный проектный облик площади утрачен».

Специалисты внимательно изучили каждое дерево и обнаружили поражения заболеваниями и вредителями, характерными для ослабленных елей. Был разработан проект, который предусматривает замену елей на более устойчивый вид — «Piceapungens форма голубая».

«Проект одобрен, необходимые средства выделены, новые ели приобретены. 6 мая подрядная организация “СКБ-НТ” приступит к работе. И уже 10 мая площадь приобретёт новый облик, который будет радовать металлургов и горожан многие годы», — отметил начальник административного управления дивизиона «Урал» ЕВРАЗа Ильдар Загрутдинов.