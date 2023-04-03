«Плохая история с хорошим концом». В Нижнем Тагиле потерявшегося щенка нашли в колодце, который был затянут травой 

28 марта у жительницы Нижнего Тагила Елены Елфимовой произошло несчастье: любимец семьи, пятимесячный щенок породы джек-рассел-терьер по кличке Аська потерялся во время очередной прогулки в микрорайоне Новая Кушва. Как рассказала АН «Между строк» Елена, они с Аськой шли по дорожке, которая соединяет школу № 65 и дом № 140 по улице Садоводов.

«Дорожка длинная и чистая, мы там часто гуляли и я отпускала Аську с поводка побегать, она никогда не убегала. Я даже не успела заметить, как она пропала из виду. У меня было такое ощущение, что она как-будто под землю провалилась. Я запаниковала, стала бегать, звать её. Позже к поискам Аськи подключились дочь и сын. В общем, домой я пришла без собачки, только с поводком в руке», — рассказала Елена Елфимова.

Елена с дочерью распечатали объявления о пропаже щенка, и в этот же вечер расклеили их по району, а также разместили посты в социальных сетях.

31 марта Елене позвонил мальчик по имени Рамиль, учащийся школы № 65, который сказал, что услышал лай собаки из колодца в районе пропажи.

«31 марта случилось чудо, моя Асенька со мной! Спасибо мальчику Рамилю, который услышал её лай и не прошёл мимо. Она упала в колодец, который находился на том самом месте, где я её потеряла. Колодец был затянут старой пожухлой травой. Как только мальчик позвонил мне, я тут же примчалась и сама вытащила Аську из колодца. Я отблагодарила моего героя-спасителя, спасибо ему. Вот такая плохая история с хорошим концом с нами случилась», — говорит тагильчанка.

Также Елена благодарна всем неравнодушным, которые звонили и поддерживали женщину. Несмотря на то, что внешне Аська выглядит здоровой, хозяйка планирует поход к ветеринару.

«Многие звонили и говорили, что ездят по Кушве и ищут мою Асеньку. Спасибо им за это. Моя бедняжка просидела 3 дня в этом колодце, а я с ума сходила», — сказала Елена.