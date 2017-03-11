«Ъ»: Пилот разбившегося в Чёрном море Ту-154 пытался посадить самолёт на воду

Военный самолёт Ту-154, потерпевший крушение в небе над Чёрным морем, не падал, а садился на воду в контролируемом полёте под управлением командира экипажа, передаёт «Коммерсантъ». Как пишет издание со ссылкой на близкого к военно-технической комиссии чиновника, 3D-моделивание показало, что самолёт взлетел в штатном режиме.

После этого экипаж «тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок: машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала», уверяют эксперты.

Примерно через минуту после отрыва от земли самолёт набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час, а сразу вслед за этим на борту начала «стремительно развиваться нештатная ситуация».

«Выразилась она в том, что управляющий пилот – командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, фактически перевёл машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд – до самого столкновения с водой – снижался в так называемом контролируемом полёте под управлением лётчика», – отмечает издание.

Среди причин, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, – «дезориентация пилота в пространстве». Кроме этого, факторами, которые могли повлиять на трагедию, могли стать «усталость экипажа и эмоциональная напряжённость лётчиков».

Напомним, самолёт Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, упал в Чёрное море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера нашли на дне Чёрного моря в 1,7 километра от берега.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: РИА Новости