Песков прокомментировал предложение сократить новогодние каникулы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение об инициативе главы экономического комитета Совета Федерации Андрея Кутепова о сокращении новогодних каникул, пишет «Коммерсантъ».

«Есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим… Никакой позиции в Кремле на этот счёт нет… Мы знаем, что каждый год в разных проявлениях дискуссия осуществляется на эту тему», — сказал Песков.

Согласно производственному календарю на 2021 год, новогодние каникулы запланированы на 1–10 января.

Накануне стало известно, что глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов разработал законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году сроком с 1 по 3 января. Документ отправлен на отзыв в Министерство труда и социальной политики. В то же время в думской фракции «Единая Россия» выступили против этого предложения.