Новогодние праздники в России могут сократить из-за объявленных Путиным нерабочих дней

Глава экономического комитета Совета Федерации Андрей Кутепов выступил с инициативой сократить новогодние каникулы в 2021 году для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19. Соответствующий законопроект сенатор Кутепов направил на отзыв в Минтруд, пишет РИА Новости.

«Сделать рабочую неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.

Парламентарий напомнил, что с конца марта многих сотрудников перевели на неполный рабочий день или на другой свободный график, однако работодатели по-прежнему были обязаны выплачивать им зарплату. При этом некоторые предприятия и организации не возобновили работу и после майских праздников, так как снятие режима ограничений, введённых из-за COVID-19, во всех регионах проходит по-разному.

Сенатор отметил, что, согласно производственному календарю, в 2020 году россияне должны были работать всего 247 дней, а отдыхать — 118 (включая все выходные и праздники). По факту из-за коронавируса, а также с учётом 1 июля, когда пройдёт голосование по поправкам в Конституцию, и дня проведения Парада в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (24 июня) выходных будет 120, а дополнительных нерабочих — 27.