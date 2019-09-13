Песков прокомментировал обыски в штабах Навального

В Кремле знают о масштабных следственных действиях в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, но заявлений оппозиционера по этому поводу не видели, поскольку накануне «была иная повестка дня», заявил «Интерфаксу» пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков отказался комментировать заявление Навального о том, что обыски санкционированы лично Путиным в ответ на результаты прошедших выборов в Мосгордуму.

«Я не могу комментировать, потому что я не знаю [об этих заявлениях]. Могу лишь только сказать, что вчера Путин не был абсолютно расстроенным — ни в Ботлихе, ни в Сочи, общаясь с премьер-министром Израиля», — заявил Песков.

Напомним, накануне утром полицейские одновременно пришли в штабы Навального и в квартиры к их координаторам как минимум в 39 городах. В общей сложности не менее 1000 силовиков провели более 150 обысков, сообщал соратник политика Леонид Волков. Полицейские изымали компьютеры и оргтехнику.

Следственные действия связаны с делом об отмывании денег в ФБК, которое было возбуждено 3 августа. По версии следствия, в 2016–2018 гг. сотрудники фонда получили от третьих лиц крупные суммы в рублях и валюте. Следственный комитет сообщал об 1 млрд рублей, но в постановлениях суда и следователей говорится о 75,5 млн рублей. Для их легализации соучастники, по версии следствия, через банкоматы внесли средства на счета ФБК.