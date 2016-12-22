Песков признал право Навального участвовать в выборах президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на пост президента может выдвинуться любой гражданин страны, соответствующий прописанным в Конституции требованиям. Комментарий Пескова о потенциальном участии Алексея Навального в президентских выборах передаёт «Дождь».

«В Конституции у нас прописан перечень критериев, которым должны соответствовать граждане России, чтобы выдвигаться в президенты. Любой гражданин, если он соответствует критериям, это его право выдвигаться в президенты», – заметил Песков.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участвовать в президентских выборах в 2018 году Навальному не позволит закон из-за судимости. Журналисты указали Володину, что оппозиционер уже полностью оправдан судом и имеет полное право баллотироваться.

О своём намерении принять участие в выборах президента Алексей Навальный сообщил 13 декабря.

Агентство новостей «Между строк»