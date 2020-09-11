Песков подтвердил приезд Лукашенко в Россию 14 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибудет в Россию с визитом 14 сентября, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, подписания документов и пресс-конференции во время визита не планируется, в каком городе будет проходить встреча Лукашенко с президентом Владимиром Путиным, будет уточнено позднее.

Ранее власти Беларуси и России заявляли, что Лукашенко приедет в Россию в ближайшее время, но не называли точной даты визита.

В Беларуси с 9 августа проходят массовые акции протеста, которые начались после того, как ЦИК объявил о победе на президентских выборах Александра Лукашенко. Главная соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская объявленные ЦИК результаты не признала, заявив о массовых фальсификациях. Против участников акций протеста применялась сила, в изоляторах их избивали.