Песков назвал сроки окончания вспышки коронавируса в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью «Аргументам и фактам» заявил, что к середине мая Россия должна выйти на плато по коронавирусу, а в первый месяц лета «станет полегче».

Он отметил, что критическая фаза в Италии и Испании — странах Европы с наибольшим числом заражённых — продолжалась «максимум полтора месяца». Песков добавил, что после окончания эпидемии каждому придётся работать над тем, чтобы минимизировать последствия вспышки коронавируса для своей жизни, — это, по его словам, будет непростым периодом.

Ранее главный инфекционист ФМБА Владимир Никифоров высказал мнение, что пик распространения коронавирусной инфекции должен наступить во второй половине апреля, а к лету вспышка в России должна закончиться. Глава ФМБА Вероника Скворцова отмечала, что это произойдёт, если все профилактические меры будут соблюдаться, а объём тестирования увеличится. При этом эксперты-вирусологи и эпидемиологи считают, что коронавирус может стать сезонным и, например, появляться в конце осени.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 80 949 случаев заражения, выздоровели 6767 человек, умерли 747.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».