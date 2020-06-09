Песков назвал смертельное ДТП с Ефремовым чудовищным случаем по вине пьяного водителя

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя резонансное ДТП с участием заслуженного артиста России Михаила Ефремова, заявил «Интерфаксу», что речь идёт об аварии со смертельным исходом, которую устроил пьяный водитель, и кто этот водитель — неважно.

«Здесь, к сожалению, речь идёт о трагическом случае, чудовищном случае, когда пьяный водитель — и неважно, кто он, — устроил аварию, в которой погиб человек. Вот о чём идёт речь», — сказал Песков.

Напомним, вечером 8 июня артист Михаил Ефремов стал виновником аварии на Смоленской площади в Москве: он на своём Jeep Grand Cherokee вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль Lada с грузовым отсеком. Водитель автомобиля сегодня умер в больнице от травм и обильной кровопотери. По данным информированного источника, погибший — курьер интернет-магазина, доставляющего продукты на дом.

Ефремова задержали на месте происшествия, медицинское освидетельствование показало наличие 2,1 промилле алкоголя в его крови. Впоследствии артист был отпущен под подписку о невыезде.

Первоначально в отношении Ефремова было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), позже дело было переквалифицировано на более тяжкое — п. «а», ч. 4 той же статьи (деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ефремову грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

Адвокат артиста сообщил, что сразу же после ДТП Ефремов признал вину, но пока не ясно, признаёт ли он вину сейчас, поскольку «сегодня допрос не состоялся по техническим причинам».