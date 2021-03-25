Первый на Урале детский хоспис открылся в Екатеринбурге

Сегодня, 25 марта, в Екатеринбурге открылся первый на Урале государственный детский хоспис, куда будут отправлять неизлечимо больных подростков.

Хоспис открылся на базе Областной детской клинической больницы в рамках национального проекта «Здравоохранение». Учреждение рассчитано на круглосуточное пребывание 27 детей с родителями. В помещении расположены кабинеты выездной паллиативной бригады по оказанию помощи детям, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Департамент информационной политики Свердловской области / Детский хоспис в Екатеринбург Департамент информационной политики Свердловской области / Детский хоспис в Екатеринбург Департамент информационной политики Свердловской области / Детский хоспис в Екатеринбург Департамент информационной политики Свердловской области / Детский хоспис в Екатеринбург

Как рассказала начальник отдела паллиативной помощи детям ОДКБ Елена Сапего, сейчас в Свердловской области более 900 детей, находящихся на паллиативном наблюдении, из них 101 ребёнок получает респираторную поддержку в домашних условиях, в том числе 61 — искусственную вентиляцию лёгких.

«Уникальность нашего детского хосписа в том, что здесь собраны абсолютно все специалисты и необходимое оборудование, а также воплощена в жизнь программа “социальной передышки” — паузы, так необходимой родителям неизлечимо больных детей», — сказала Елена Сапего.

Отмечается, что благотворительный фонд РМК направил 7 миллионов рублей на благоустройство территории. Благодаря фонду возле здания проложили удобные дорожки, пандусы и установили скамейки, чтобы мамы с детьми могли отдохнуть на свежем воздухе. А благотворительный фонд «Дети России» организовал в хосписе «соляную пещеру» и гидромассажную ванну, которые благотворно влияют на эмоциональное состояние ребёнка.

Кроме того, гендиректор компании «Сима-Ленд» Андрей Симановский приобрёл для хосписа современную систему безвёдерной уборки помещений, которая позволяет соблюдать санитарно-эпидемиологический режим на высоком уровне.