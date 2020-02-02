Первая смерть от коронавируса за пределами Китая зафиксирована на Филиппинах

На Филиппинах умер 44-летний житель Уханя, у которого медики диагностировали новый тип коронавируса 2019-nCoV. Об этом пишет Meduza со ссылкой на местное отделение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Это первый известный случай смерти от коронавируса, зафиксированный за пределами материкового Китая.

По состоянию на 2 февраля 2020 года в Китае от вируса умерло 304 человека. Всего зарегистрировано 14 411 заразившихся. Выздоровело 330 человек. За прошедшие сутки число заразившихся выросло на 2590 человек, число смертельных случаев — на 45.

Напомним, 31 января власти России сообщили о двух первых случаях заражения коронавирусом 2019-nCoV на территории страны.