Голикова: В России выявлено два случая заражения коронавирусом

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в настоящее время в России выявили два случая заражения китайским коронавирусом. Оба инфицированных являются гражданами Китая, один из них находится в Тюменской области, а второй — в Забайкальском крае.

Как пишет РИА Новости, в ближайшее время правительство РФ также намерено провести эвакуацию граждан России из провинции Хубэй в Китае. По словам Голиковой, после эвакуации все они будут на две недели помещены в карантин.

«Мы начинаем эвакуацию наших граждан из Уханя и провинции Хубэй. До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находятся, по предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, в провинции Хубэй — 341», — заявила она.

Вице-премьер также сообщила, что Россия закрывает авиасообщение с Китаем. Эта мера не коснётся рейсов «Аэрофлота» в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Как пишет ТАСС, правительство готовит проект постановления о временной приостановке выдачи рабочих виз в Россию гражданам Китая.

За минувшие сутки от коронавируса в Китае погибли 43 человека. Таким образом, на сегодняшний день общее число жертв составляет 240 человек. Также было выявлено ещё 1982 заболевших. Общее число заражённых теперь составляет 9692 человека.