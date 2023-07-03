Первая неделя июля в Нижнем Тагиле будет жаркой, дождей не ожидается, сообщает Уральский гидрометцентр.

В понедельник, 3 июля, днём будет +26°C, ночью +15°C, в этот день синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков. Во вторник, 4 июля, ожидается ясная погода, днём воздух прогреется до +27°C, ночью до +14°C. В среду, 5 июля, будет солнечно, без осадков, днём столбики термометров покажут +29°C, ночью — до +15°C. В четверг, 6 июля, днём также +29°C, ночью +15°C, до конца недели будет облачно. В пятницу, 7 июля, воздух днём прогреется до +28°C, ночью будет +12°C.

В субботу, 8 июля, днём температура воздуха +24°C, ночью +14°C, облачно. В воскресенье, 9 июля, также облачно, столбики термометров покажут днём +25°C, ночью — до +13°C.