Персональные данные клиентов Сбербанка снова появились в интернете

Персональные данные клиентов Сбербанка вновь появились на чёрном рынке. В объявлении говорится, что база копилась с 2015 года и содержит порядка миллиона строк с полными данными. При этом продавцам предлагают и записи последнего разговора клиентов с колл-центром банка, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, в базе указаны паспорт, прописка, адреса проживания, телефоны, счета, суммы остатка или задолженности. Одна такая строка стоит 30 рублей. Необычность утечки в том, что, помимо стандартных данных, покупателям предлагают и запись последнего разговора с колл-центром банка.

В пресс-службе Сбербанка отрицают новую утечку данных клиентов, но опрошенные изданием эксперты полагают, что база данных может быть настоящей, а информация выглядит относительно свежей.

В начале октября стало известно о возможной утечке личных данных 60 млн клиентов Сбербанка. Банк частично признал утечку, эксперты назвали произошедшее самым крупным «сливом» данных граждан в российском банковском секторе. Сбербанк провёл проверку и заявил о причастности своего сотрудника к утечке. Им оказался руководитель сектора в одном из бизнес-подразделений банка, мужчина 1991 года рождения. Он имел доступ к базам данных и попытался похитить клиентскую информацию. Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что банк существенно изменит систему защиты от внутренних проникновений в систему.