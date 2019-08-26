«Переизбрание будет уже в пятницу». Алексей Пырин объявил о своём уходе с поста председателя Нижнетагильской гордумы

Алексей Пырин сегодня, 26 августа, объявил о своём уходе с поста председателя Нижнетагильской городской думы. Спикер сделал объявление на кулуарной встрече с руководителями думских комиссий, уже завтра он напишет заявление о сложении полномочий. Пырин уедет в Новокузнецк, где возглавит управление по персоналу ЕВРАЗа. Эту же должность он занимал на НТМК до назначения председателем думы. Информацию об этом АН «Между строк» сообщили присутствовавшие на встрече с Пыриным руководители комиссий.

Единственной альтернативной кандидатурой Алексею Пырину стал известный тагильский адвокат Вадим Раудштейн. По информации источников агентства в аппарате НТГД, переизбрание спикера должно состояться уже в эту пятницу, 30 августа, на внеочередном заседании думы.

Алексей Пырин являлся депутатом НТГД трёх созывов. В сентябре 2017 года он неожиданно для многих, со второй попытки был выбран председателем НТГД седьмого созыва. На первом заседании думы депутаты от УВЗ, НТМК и системной оппозиции устроили бунт против «команды Носова», саботировав решение конференции «Единой России» по выдвижению кандидата на должность спикера Андрея Обельчака.

В мае этого года Алексей Пырин дал большое откровенное интервью АН «Между строк» - об уходе из ЕВРАЗа, противостоянии с мэрией, семье и рыбалке.