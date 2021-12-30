Передумали? В мэрии Нижнего Тагила заявили, что салют в новогоднюю ночь всё-таки будет 

30.12.2021 15:58
В ночь на 1 января на Театральной площади запустят праздничный фейерверк. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. При этом ранее сообщалось, что салюта в новогоднюю ночь не будет. В администрации уточнили, что на проведение пиротехнического шоу удалось изыскать средства из внебюджетных источников.
Сначала тагильчане смогут посмотреть на большом экране обращение президента России Владимира Путина. Трансляция будет идти со звуком, вопросом займётся МУП «Сигнал-3». Сразу после боя курантов над Театральной площадью запустят салют.
- Напомним, в августе председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Радаев предложил «бабахнуть» салют в новогоднюю ночь вместо отменённого салюта в День металлурга. Инициативу поддержал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
- Но 28 декабря в администрации сообщили, что салюта в новогоднюю ночь не будет. Там отметили, что его перенесли на открытие ледового городка.