Передумали? В мэрии Нижнего Тагила заявили, что салют в новогоднюю ночь всё-таки будет 

В ночь на 1 января на Театральной площади запустят праздничный фейерверк. Об этом рассказали АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. При этом ранее сообщалось, что салюта в новогоднюю ночь не будет. В администрации уточнили, что на проведение пиротехнического шоу удалось изыскать средства из внебюджетных источников.

Сначала тагильчане смогут посмотреть на большом экране обращение президента России Владимира Путина. Трансляция будет идти со звуком, вопросом займётся МУП «Сигнал-3». Сразу после боя курантов над Театральной площадью запустят салют.