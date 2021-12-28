Мэрия Нижнего Тагила решила отказаться от салюта в новогоднюю ночь

Обещанного мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым салюта в новогоднюю ночь не будет. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе муниципалитета. Там отметили, что салют перенесли на открытие ледового городка.

«В мэрии думали провести салют в новогоднюю ночь в 00:00 или же запустить фейерверк во время открытия ледового городка. В итоге решили, что лучше устроить пиротехническое шоу на открытии ёлки. В ночь на 1 января салют не планируется», — рассказали в пресс-службе администрации.

Напомним, в августе председатель первичной профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК ГМПР Владимир Радаев предложил «бабахнуть» салют в новогоднюю ночь вместо отменённого салюта в День металлурга. Инициативу поддержал мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Давайте бахнем на Новый год два салюта, в том числе тот, которого не будет на День города, учитывая сложную эпидобстановку. Устроим получасовое зарево над городом, отметим так переход в 300-летие», — сказал металлургам Владислав Пинаев.

Вчера, 27 декабря, в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади. На мероприятии запустили фейерверк, который длился около пяти минут.