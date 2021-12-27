В Нижнем Тагиле зажгли главную ёлку города 

Сегодня в Нижнем Тагиле открылся ледовый городок на Театральной площади. На мероприятии несколько сотен тагильчан послушали праздничный концерт, зажгли главную ёлку города и посмотрели яркий салют.

«Сегодня мы с вами вступаем в юбилейный 2022 год. В 2021 году мы увеличили бюджет города практически на 6 млрд рублей, мы соединили мост через Тагильский пруд. Желаю всем здоровья и благополучия! Наш город достоин самых лучших идей и проектов», — сказал на открытии мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Городок обошёлся бюджету в 11,5 млн рублей. Основной темой декорирования площади стал 85-летний юбилей студии «Союзмультфильм». Вокруг главной ёлки города расположились не только фигуры Деда Мороза, Снегурочки, символов китайского и славянского нового года — тигра и быка, — но и множество других персонажей.

Также в этом году в Нижний Тагил вернулась сказочная Баба-яга, которая в 1980-е годы уже летала над Театральной площадью. Изготовлением Яги занимался тагильский мастер Эдуард Пономаренко. По его словам, он постарался придать сказочному персонажу сходство с актёром Георгием Милляром, который многим знаком по ролям весёлой колдуньи.

«Эта Баба-яга отличается от прошлой сказочной героини. Прошлая Баба-яга больше была похожа на Водяного, она была вся лохматая. А эта скульптура напоминает ту самую Бабу-ягу из сказок. В будущем мы хотим сделать ей на ступу декоративную подсветку и добавить озвучку. Но это уже в следующем году», — рассказал АН «Между строк» заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров.