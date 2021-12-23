Пенсионерке из Нижнего Тагила пришлось обращаться к Путину, чтобы мэрия выплатила ей положенную по закону компенсацию

Пенсионерка Разида Лассая в Седьмом Кассационном суде смогла отстоять своё право на достойную компенсацию за ветхое жильё от мэрии Нижнего Тагила. На протяжении года местная администрация пыталась изъять в пользу муниципалитета комнату женщины и выплатить выкупную стоимость в размере всего 300 тысяч рублей. Но в итоге женщине удалось получить 680 тысяч рублей.

Напомним, Разида Лассая в начале 2021 года оставалась единственной жительницей многоквартирного дома № 60 на улице Высокогорской. В марте 2016 года администрация Нижнего Тагила признала здание аварийным и подлежащим сносу. В конце прошлого года жильцов дома начали переселять в другие квартиры, но Разида переезжать категорически отказалась.

В сентябре 2020 года администрация Нижнего Тагила обратилась в суд с иском к пенсионерке об изъятии в собственность муниципалитета комнаты с прекращением права собственности и выплатой выкупной стоимости в размере 300 тысяч рублей. 17 декабря Ленинский суд иск удовлетворил. Женщина с этим решением не согласилась и подала жалобу.

Лассая была не согласна с выкупной ценой и считала, что её необходимо установить в размере 682 700 рублей — именно столько ей насчитал независимый эксперт. 3 марта Свердловский областной суд оставил в силе решение о выселении тагильской пенсионерки из единственного жилья. Но женщина решила не сдаваться и подала жалобу в Кассационный суд. 25 ноября женщина выиграла в суде.

«Мэрия пыталась обжаловать решение суда. Мне даже пришлось съездить в администрацию президента в Москву, потому что мэрия время тянула и не выплачивала деньги. Но когда я съездила в администрацию презедента, мне сразу же позвонили из местной мэрии и вежливо сказали: “Придите со своим лицевым счётом, мы вам выплатим денежную компенсацию”. В декабре мне перевели деньги», — рассказала АН «Между строк» Разида.

На эти деньги тагильчанка купила жильё на Руднике им. III Интернационала в новом многоэтажном доме.