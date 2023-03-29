Пенсионерка из Нижнего Тагила по указке лжеполицейских продала две квартиры и перевела деньги мошенникам 

61-летняя тагильчанка продала две свои квартиры, а деньги с продажи перевела мошенникам. Ущерб составил 3 млн рублей, сообщает пресс-группа МУ МВД России «Нижнетагильское».

Женщине позвонил неизвестный, представился следователем из Москвы и заявил, что с её счета хотят снять 300 тысяч рублей по доверенности. Пенсионерка ответила, что ни на кого доверенность не оформляла, и лжесиловик оперативно сменил стратегию. Он предложил женщине выступить в роли приманки для поимки подозреваемых. А в случае отказа пригрозил штрафом в 1,5 млн рублей.

После полученного от жертвы согласия мошенник перевёл разговор на своего «коллегу» капитана полиции Фролова с позывным «Воробей». «Воробей» отправил пенсионерку в банк оформлять кредит наличными на 350 тысяч, аргументировав это тем, что «номера купюр помечены». Всю сумму потерпевшая в несколько заходов перевела на разные мобильные телефоны. После этого её убедили оформить ещё один кредит на 90 тысяч рублей.

Этого мошенникам показалось мало, и позже на жертву вышла «подполковник с Петровки, 38 Диана Краснова». Мошенница настоятельно рекомендовала экстренно продать принадлежащую пенсионерке жилплощадь, посоветовав обратиться в агентство недвижимости на проспекте Мира. Две квартиры на Тагилстрое и Красном Камне были быстро проданы, а 2,6 млн рублей ушли на счета мошенников.

Сумма могла бы увеличиться, если бы пенсионерка не рассказала о произошедшем сыну. Он отправил её в полицию, где следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.