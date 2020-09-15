Педагоги Нижнего Тагила получат по 5000 рублей за классное руководство уже в октябре

Тагильские учителя получат по 5 тысяч рублей за классное руководство уже в октябре, рассказала замначальника управления образования по экономике и финансам Татьяна Гура. Вопрос о федеральных доплатах задала сегодня на думской комиссии по соцполитике директор школы № 32 и депутат гордумы Галина Масликова. Доплаты за классное руководство были утверждены в Свердловской области 3 сентября.

«Средства федерального бюджета у нас на классное руководство выделены. Это 52 млн рублей. В настоящее время мы заключаем соглашение. Уже в октябре наши классные руководители получат выплаты по 5 тысяч рублей», — пояснила Татьяна Гура.

На размер суммы федеральной выплаты количество детей в классе не влияет. Кроме того, полностью сохранятся доплаты из областного бюджета, уточнили в мэрии.

Напомним, поручение по обеспечению классных руководителей дополнительными выплатами с 1 сентября 2020 года было дано ранее президентом России. На эти цели Свердловской области из федерального бюджета выделено 754,8 миллиона рублей.