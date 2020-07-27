С нового учебного года педагоги будут получать дополнительные выплаты за классное руководство

С 1 сентября 2020 года учителя будут получать дополнительные 5 тысяч рублей за классное руководство. Об этом 27 июля заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«С 1 сентября в соответствии с поручением президента Российской Федерации будут выплаты дополнительные классным руководителям — по 5 тысяч рублей», — сказал Кравцов, отметив, что региональные и муниципальные выплаты при этом будут сохранены.

Как пишет ТАСС, министр также сообщил, что новый учебный год планируется начать в традиционном формате. Дистанционный формат обучения будет использован как дополнительный. При организации обучения в условиях распространения коронавируса будет использован опыт, наработанный при проведении ЕГЭ.