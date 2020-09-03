В Свердловской области утвердили доплаты педагогам за классное руководство

Сегодня на заседании областного правительства под председательством губернатора Евгения Куйвашева были утверждены порядок, размер и условия выплаты вознаграждения уральским учителям за классное руководство. Как сообщает департамент информполитики региона, члены областного правительства определились с правилами распределения средств между муниципалитетами на 2020–2022 годы.

Напомним, поручение по обеспечению классных руководителей дополнительными выплатами с 1 сентября 2020 года было дано ранее президентом России. На эти цели Свердловской области из федерального бюджета выделено 754,8 миллиона рублей.

Размер вознаграждения за классное руководство составит 5 тысяч рублей в месяц. Кроме того, сохранится аналогичная выплата из областного бюджета в размере порядка 3 тысяч рублей в месяц за класс.