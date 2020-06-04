Общество

Павел Дуров призвал разблокировать Telegram для комфорта 30 миллионов россиян

04.06.2020 15:56
Павел Дуров призвал разблокировать Telegram для комфорта 30 миллионов россиян

Основатель Telegram Павел Дуров призвал российские власти отказаться от блокировки мессенджера.

По словам Дурова, разблокировка «позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис», а также положительно бы сказалась на инновационном развитии и национальной безопасности страны. Дуров отметил, что за последние годы команда Telegram значительно усовершенствовала методы обнаружения и удаления экстремистской пропаганды, при этом не нарушая право пользователей на тайну переписки.

Ранее, в апреле 2020 года, депутаты Думы Федот Тумусов и Дмитрий Ионин направили на рассмотрение в правительство законопроект, запрещающий блокировку Telegram в России. Депутаты указывали, что мессенджером пользуются в том числе и сами власти — в частности, для информирования о пандемии COVID-19. В конце мая Минкомсвязи заявило, что не поддерживает документ.

Напомним, в России Telegram был заблокирован в апреле 2018 года под предлогом борьбы с терроризмом. Ранее администрация сервиса отказалась выдавать ФСБ ключи, позволявшие читать переписку пользователей.

Фото: ТАСС
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