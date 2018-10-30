Общество

Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ

30.10.2018 16:53
Патриарх Кирилл заявил о глобальном заказе на уничтожение РПЦ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл объяснил действия Константинополя на Украине глобальным заказом на разрушение «острова свободы», которым, по его мнению, является Русская православная церковь, пишет «Интерфакс».

«Ставки очень велики, и заказ на разрушение единства нашей церкви это заказ, который имеет глобальное измерение. Это не просто борьба за юрисдикцию, это борьба за разрушение единственной мощной православной силы в мире. Когда мы говорим 150 миллионов, это действительно так. Несомненно, кому-то надо было нанести удар по этому острову свободы. Почему я называю православие островом свободы? Потому что мы свободны от глобального оболванивания и господства чужих над нами мыслей», заявил патриарх на встрече с участниками фестиваля «Вера и слово».

Таким образом, по его мнению, «трагедия Украины выходит за границы политического поля, она имеет мистическое измерение».

Патриарх Кирилл также рассказал о подготовке своей закрытой встречи с патриархом Варфоломеем, которая прошла в Стамбуле 31 августа. По словам главы РПЦ, он предлагал константинопольской стороне провести встречу на нейтральной территории, например в швейцарском городе Шамбези. Однако патриарх Варфоломей настаивал на встрече именно в его стамбульской резиденции, и патриарха Кирилла стали отговаривать в Москве от этого визита, считая, что для него это будет унизительным.

«Я понял, что это желание [Константинополя] поставить на место. Но это унизительно для тех, кто обращает внимание на такие игрушки. Я готов пешком идти куда угодно, только чтобы предотвратить такое развитие событий, которое мы имеем сегодня», признался патриарх Кирилл.

По его словам, уже тогда, на этой встрече, позиция патриарха Варфоломея по Украине была выражена «достаточно резко и радикально».

11 октября Синод в Стамбуле лишил юридической силы свой указ от 1686 года о передаче Киевской митрополии Москве, объявил о создании своего подворья в Киеве и реабилитировал лидеров самопровозглашённых православных церквей на Украине. В ответ Синод Московского патриархата объявил о полном разрыве отношений с Константинопольской церковью.

Фото: 
РИА Новости
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