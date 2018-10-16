Прихожане РПЦ не смогут молиться на Афоне

Прихожане Русской православной церкви не смогут молиться и причащаться в храмах на горе Афон из-за разрыва РПЦ отношений с Константинопольским патриархатом, со ссылкой на пресс-секретаря Патриарха Кирилла Александра Волкова пишет ТАСС.

«Афон является канонической территорией Константинопольского патриархата со всеми вытекающими отсюда последствиями», — сказал Волков.

По его словам, разрыв отношений РПЦ и Константинополя для «верующих нашей Церкви означает, что отныне (…) они не смогут участвовать в богослужениях, причащаться, молиться в храмах Константинопольского патриархата, принимать участие в других таинствах», пояснил Волков.

Накануне, 15 октября, РПЦ объявила о разрыве отношений с Константинопольским патриархатом из-за его положительных решений по процессу предоставления автокефалии украинской церкви. В РПЦ с этой позицией не согласны.

На Афоне, который также называют Святой горой, существует 20 православных монастырей. Они самоуправляемы и находятся в юрисдикции Константинопольского патриархата. Афон — популярное место для паломничества. Несколько раз туда приезжал президент России Владимир Путин.