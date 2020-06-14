Патриарх Кирилл освятил храм Минобороны, открытие которого состоится 22 июня

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 14 июня освятил собор Воскресения Христова — главный храм Минобороны РФ, открытие которого состоится 22 июня. Также патриарх заявил, что он сам будет настоятелем храма вооружённых сил.

Напомним, собор в парке «Патриот» должен был открыться 9 мая, но сроки пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Строительство 95-метрового храма Министерства обороны началось в 2018 году. Он вмещает до шести тысяч человек, стоимость строительства оценивалась в шесть миллиардов рублей, из которых половину выделили власти Москвы и Подмосковья, а другую половину составили пожертвования.

В апреле СМИ сообщили, что храм украсят мозаиками с Владимиром Путиным и Иосифом Сталиным. Вскоре мозаику с Путиным убрали, против изображения Сталина в храме выступили в РПЦ.

По данным «Открытых медиа», 1,7 млн рублей на строительство храма были получены из иностранных источников.