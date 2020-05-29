Открытие главного храма Минобороны пройдёт 22 июня

Открытие храма Вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот» пройдёт 22 июня — в День памяти и скорби, пишут ТАСС, «Интерфакс» и «Новая газета».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что церемонию посетит Владимир Путин.

По словам источника «Интерфакса», церемония открытия начнётся рано утром с молебна.

Изначально храм планировали открыть перед Днём Победы, но дату передвинули из-за пандемии коронавируса. 9 мая Минобороны сообщило, что строительство храма Вооружённых сил в подмосковном парке «Патриот» завершено, однако дата открытия не называлась.

Строительство 95-метрового храма Министерства обороны началось в 2018 году. Он вмещает до шести тысяч человек, стоимость строительства оценивалась в шесть миллиардов рублей, из которых половину выделили власти Москвы и Подмосковья, а другую половину составили пожертвования.

В апреле СМИ сообщили, что храм украсят мозаиками с Владимиром Путиным и Иосифом Сталиным. Вскоре мозаику с Путиным убрали, против изображения Сталина в храме выступили в РПЦ.