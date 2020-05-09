Минобороны объявило о завершении строительства главного храма Вооружённых сил

Строительство главного храма Вооружённых сил в парке «Патриот» завершено, сообщается в Twitter Минобороны России.

Дата открытия храма не называется. Ранее предполагалось, что открытие храма состоится 9 мая, однако его решили перенести из-за пандемии коронавируса. В конце апреля в РПЦ говорили, что новая дата пока не назначена. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что открытие храма совпадёт с новой датой проведения парада Победы.

Напомним, строительство 95-метрового храма Минобороны началось в 2018 году, он сможет вмещать до шести тысяч человек. Стоимость строительства оценивалась в шесть миллиардов рублей, половину из которых выделили власти Москвы и Подмосковья, остальные средства — пожертвования.

В апреле СМИ сообщили, что храм украсят мозаиками с Владимиром Путиным и Иосифом Сталиным. Вскоре мозаику с Путиным убрали, против изображения Сталина в храме выступили в РПЦ.