«Парящий орёл, пирамиды Хеопса и мавзолей в Геликарнасе». Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на строительство ледового городка (ФОТО)

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на строительство новогоднего ледового городка, темой которого в этом году стали чудеса света. Организации могут подать заявки на участие в нём до 19 ноября, победителя определят 23 ноября. Подрядчик должен будет установить десятки фигур и горок из дерева, снега и льда на Театральной площади, в сквере за драматическим театром и на площади перед КДК «Современник». Чиновники готовы заплатить за оформление новогоднего городка 11,2 миллиона рублей.

Эскизный проект городка был сделан ООО «Парад» Андрея Зайцева, которое в последние годы не раз становилось победителем конкурса на его строительство в Нижнем Тагиле. Согласно проекту, площадки рассчитаны на семейный отдых с детьми младшего, среднего и старшего возраста. На Театральной площади, между кинотеатром «Родина» и центральной библиотекой разместится сцена. Она будет сделана с панно изо льда с художественной резьбой для придания объёма фигурам Деда Мороза и Снегурочки, и с надписью «2019». Главным элементом композиции традиционно станет искусственная ель высотой не менее 18 м.

Ключевой фигурой оформления ледяного городка будет символ 2019 года по старославянскому календарю – парящий орёл на скале. Отказаться от символа наступающего года по китайскому гороскопу – жёлтой свиньи – в пользу тотема древнеславянского календаря предложил ранее мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев: «Вспомним наши традиции».

В центральной части городка расположатся скульптуры «Современные чудеса света». Там создадут аттракцион «Великая китайская стена», горки «Колизей», «Биг Бен» и «Триумфальная арка», лабиринт «Тадж-Махал», ледяную фигуру для фотографирования «Эйфелева башня». Ограждён городок будет Кремлёвской стеной.

Главная горка, для катания на «бубликах» будет установлена возле Дома политпросвещения. У неё сделают три отдельных ската: два ската высотой 6 м и один – 3 м. Со своим тюбингом прокатиться на горке можно будет бесплатно. Те, у кого нет «бубликов», смогут взять их в пункте проката (50 рублей за 10 минут, 250 рублей – за час).

На площади Молодёжи организуют «Рождественскую ярмарку», домики для торговли разместят вокруг центральной клумбы и памятника. Там сделают двухметровые ледяные ёлочки с художественной резьбой, полосу препятствий «Висячие сады Семирамиды», установят горку «Статуя Зевса в Олимпии», скульптуру «Колос Родосский», аттракцион-лазалку «Александрийский Маяк», лабиринт «Храм Артемиды в Эфесе». На площади также будут фигуры для фотографирования: «Мавзолей в Геликарнасе», «Пирамиды Хеопса», трёхметровый снеговик и четырёхметровая ёлочная игрушка.

Подрядчик должен будет разработать схему организации дорожного движения и согласовать её с управлением городским хозяйством и ГИБДД. Проектом предусмотрено закрытие проезда по проспекту Строителей от пересечения с ул. Пархоменко до дома № 6. Необходимо также установить дорожные знаки и организовать видеонаблюдение на объекте на время оформления ледового городка и его работы в декабре и январе.

Новогодний городок построят и сдадут до 25 декабря 2018 года, демонтируют – 25 января 2019 года.