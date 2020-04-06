Парламент Свердловской области озвучил суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции

Комитет по законодательству Заксобрания Свердловской области одобрил размеры штрафов для граждан, которые будут нарушать указы губернатора региона Евгения Куйвашева, принятые в целях профилактики коронавирусной инфекции, со ссылкой на текст поправок к региональному Кодексу об административных правонарушениях пишет Znak.com.

Граждане за несоблюдение режима самоизоляции рискуют получить штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей. Должностные лица, нарушившие указ губернатора о введении режима повышенной готовности, заплатят в бюджет от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица, нарушившие указ, например работающие, несмотря на запрет губернатора, заплатят от 200 до 500 тысяч рублей штрафа. Окончательно поправки к закону рассмотрят на заседании Заксобрания 9 апреля. Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ограничения, наложенные губернатором на свердловчан указом о режиме повышенной готовности, действуют до 20 апреля. В случае, если действие указа не будет продляться, жители региона вполне могут избежать применения нового закона.

Напомним, в Свердловской области, как и в большинстве других регионов, продолжает действовать режим полной самоизоляции — людям рекомендовано выходить из дома только в экстренных случаях. Всего в регионе зарегистрировано 44 случая заболевания.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».