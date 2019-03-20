Парламент Казахстана переименовал Астану в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли во втором, окончательном чтении поправки в Конституцию о переименовании столицы страны в честь первого президента Нурсултана Назарбаева, пишет РИА Новости.

Спикер нижней палаты парламента Казахстана Нурлан Нигматулин по итогам голосования отметил, что «принято историческое решение».

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку. Исполнять обязанности главы государства будет Касым-Жомар Токаев, именно он предложил переименовать столицу республики Астану в Нурсултан.

Сегодня стало известно, что дочь Назарбаева стала спикером Сената парламента Казахстана.