Нурсултан Назарбаев ушёл в отставку

Сегодня, 19 марта, первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев объявил о сложении полномочий главы государства. Исполняющим обязанности президента будет председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев. При этом Назарбаев сохранит за собой посты главы совета безопасности республики и председателя правящей партии «Нур Отан».

Нурсултан Назарбаев — рекордсмен по длительности пребывания у власти на постсоветском пространстве, почти 30 лет. 22 июня 1989 года Назрбаев был назначен на пост первого секретаря ЦК КП Казахстана. В апреле 2015 года переизбран на пятый срок на досрочных президентских выборах.