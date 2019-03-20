Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана

Председатель Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента страны, пишет ТАСС. 20 марта на совместном заседании обеих палат парламента он принёс присягу народу Казахстана. Токаев будет полноценным президентом до следующих выборов в стране, которые состоятся весной 2020 года.

Напомним, накануне первый и бессменный президент страны Нурсултан Назарбаев в специальном телеобращении к нации объявил, что уходит в отставку. Несмотря на сложение полномочий, Назарбаев сохранит за собой титул «лидера нации», возглавит Совет безопасности Казахстана, будет членом Конституционного совета и останется во главе правящей партии «Нур Отан».