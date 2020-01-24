Парки на Вагонке и Гальянке стали лидерами рейтингового голосования благоустройства общественных пространств в 2021 году

В Нижнем Тагиле завершилось рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства на 2021 год по программе «Формирование современной городской среды». В нём приняли участие 28 243 тагильчанина, которые выбирали между восемью объектами в разных районах города.

Лидером по количеству набранных голосов стал проект комплексного благоустройства лесопарковой зоны «Пихтовые горы» на Вагонке. За него отдали голоса 5 931 человек. На втором месте с результатом 5 366 голосов проект обустройства сквера в микрорайоне Муринские пруды. Тройку лидеров замыкает проект реконструкции площади Танкостроителей, который набрал 4 519 голосов. Такие цифры привели в пресс-службе мэрии.

Затем следуют проекты благоустройства сквера за МБУ «Дворец культуры "Юбилейный"» (3 672 голоса), общественной территории в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 по Черноисточинскому шоссе (2 824 голоса) и по проспекту Строителей в районе домов № 5, 7, 11, 13 (2 259 голосов).

Итоги голосования о включении объектов в муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2021 год будут оформлены на заседании общественной комиссии, которое назначено на 28 января. Затем будет приниматься решение по поводу воплощения проектов в жизнь.

В Нижнем Тагиле подобный опрос проводится в третий раз. Впервые решение о пространственном развитии города тагильчане приняли в марте 2018 года. Тогда в рамках программы был реализован проект благоустройства первой очереди парка «Народный». В 2019 году обустроены Центр семейного отдыха в ТОС «Пограничный» и Пионерский сквер в Дзержинском районе.