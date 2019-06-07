Парк «Народный» в Нижнем Тагиле огородят забором

Вокруг парка «Народный» в Нижнем Тагиле установят забор высотой 1,5 метра. Такое решение было озвучено сегодня, 7 июня, на аппаратном совещании в мэрии.

По мнению чиновников, забор нужен для обеспечения безопасности и охраны территории, поскольку в парке участились случаи вандализма. Так, в начале апреля 2019 года неизвестные пытались украсть беговой тренажёр со спортивной площадки, но им помешали правоохранители.

Сейчас в профильных управлениях решают, из какого материала будет ограждение, определяют дату установки и необходимость закрывать парк в ночное время.