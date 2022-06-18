Парк культуры и отдыха «Уралвагонзавода». Часть II 

Вступив в должность директора «Уралвагонзавода», Иван Окунев сразу обратил внимание на парк посёлка вагоностроителей. Когда директорская машина стояла на ремонте, Окуневу приходилось ходить через парк на завод и с завода, ведь это был кратчайший путь. Он, как настоящий хозяйственник, обращал внимание на любую мелочь, которая попадалась на глаза. Деревья и кустарники разрослись и требовали кронирования или замены. Парк необходимо было хорошо осветить, сюда нужно было провести воду. Требовалось заменить скамейки, установить беседки. Не лишними были бы аттракционы для взрослых и детей. А ещё хорошо было бы построить большой стадион. И Дом культуры. А лучше — Дворец культуры.

Этими мыслями Окунев поделился на собрании начальников цехов, отделов и служб. Возражений почти не было, хотя строительство стадиона вызвало несколько вопросов. Во-первых, стадион уже хотели строить вблизи Пихтовых гор. Ещё в 1930-х была очень популярна концепция «спортивного города», когда в одном месте собраны объекты для занятий спортом и летом, и зимой. На Пихтовых горах должны были работать лыжная база, горнолыжная трасса, трамплин, а у подножия собирались построить стадион и открытый бассейн для соревнований по плаванию. Во-вторых, против строительства стадиона вблизи завода выступали врачи: заводские выбросы в атмосферу могли навредить лёгким спортсменов.

Много вопросов возникало и по поводу строительства Дворца культуры. Главным вопросом было финансирование. Практически все деньги, которые поступали в распоряжение Минфина СССР от репараций и внешней торговли, шли на восстановление разрушенных во время войны городов и заводов. Правительство настоятельно рекомендовало организовывать досуг граждан, открывая дворовые и квартальные клубы, а уже существующие досуговые объекты нужно было ремонтировать и развивать за счёт местных предприятий.

Ещё одна проблема заключалась в том, что в годы войны парковые аттракционы не выпускались, взять их было негде. Изготовлением аттракционов занимались несколько артелей, но их продукция была примитивной и зачастую некачественной. Единственное, с чем заминок не должно было возникнуть, — озеленение. Нижнетагильский горзеленхоз был готов предоставить саженцы ели, кедра, берёзы, липы, осины, яблони, акации, сирени и рябины, а также мог поставить до 5 тысяч корней однолетних цветов.

Окунев вместе с несколькими заместителями, парторгом и начальником отдела капстроительства несколько раз ездил в ЦПКиО им. Маяковского в Свердловске, в парк культуры НТМЗ, который металлурги уже начали реконструировать, встречался с архитекторами и проектировщиками. В конце концов был создан проект парка.

Центр его было решено сместить от центрального клуба «Уралвагонзавода» ближе к улице Сталина (ныне — проспект Вагоностроителей). Спортивные объекты — стадион, ледовую площадку и корт для тенниса — сгруппировать в одном месте. Территорию максимально озеленить, установить на центральных аллеях скамейки и беседки, оборудовать фонтан. Парк должен был иметь четыре входа, причём через каждый была предусмотрена возможность въезда для автотранспорта. Для освещения парка и стадиона необходимо было построить две электроподстанции. Территория должна была быть обнесена забором на кирпичных тумбах.

Реконструировать парк стали силами заводчан на субботниках. Кроме того, каждый цех должен был выделить по одному-два человека по разнарядке для постоянной работы в парке. Строить стадион решили хозспособом. Был заключён договор с горзеленхозом об озеленении парка. Его территория существенно расширилась и составляла более 12 гектаров.

Но оставались две проблемы: Дворец культуры и городок аттракционов. Обе они казались непреодолимыми, однако Окунев нашёл пути их решения. Городские легенды гласят, что во время одной из поездок в Москву для обсуждения каких-то производственных вопросов он узнал о том, что ленинградскому заводу имени Кирова Минфин отказал в финансировании строительства нового ДК, проект которого руководство завода заказывало архитектору Эмме Залесской. Окунев увидел проект, и он сразу ему понравился. Директор УВЗ предложил Эмме Михайловне реализовать проект в Нижнем Тагиле. Она дала согласие, и дворец начали строить без согласования с Совмином своими силами — хозспособом. Позднее Иван Васильевич сумел пробить разрешение и даже частичное финансирование стройки. Строительство шло 7 лет, и в 1958 году Дворец культуры вагоностроителей распахнул свои двери для посетителей.



Дворец культуры вагоностроителей (фото М. Гальцева, 1958 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/dvorec-kultury-uralvagonzavoda//DK-Dzerzhinskogo-rajona-1958-1959-g.Paradnyj-i-bokovoj-fasady-zdanija-Iz-sobranija-Fotoalbom.-Dvorec-kultury-v-Dzerzhinskom-rajone-goroda-N.-Tagila-Arhiv-Galceva-M.D....jpg)



Надо сказать, что некоторые областные и столичные чиновники пытались помешать возведению ДК. Так, один из московских «придворных» архитекторов пытался доказать, что в проекте Залесской «видны явные признаки плагиата», утверждая, что входные группы дворца и часть его фасадов заимствованы со здания штаба Киевского военного округа, спроектированного украинским архитектором Сергеем Григорьевым. Впрочем, вскоре ему указали на то, во время войны Григорьев сотрудничал с оккупационными властями и в 1943 году бежал вместе с частями вермахта, а ныне проживает в Соединённых Штатах и всячески открещивается от своего «участия в строительстве советского государства». Вопрос был снят.

Ещё некоторое время спустя решился и вопрос с аттракционами. В январе 1959-го Иван Васильевич Окунев отправился в Москву в качестве делегата XXI съезда КПСС. Вопреки утверждениям «новых историков», на партийных съездах делегаты не только скучали и слушали длинные речи руководителей партии и правительства, но и общались друг с другом, заводили личные знакомства, налаживали связи между предприятиями.



И. В. Окунев (справа) на XXI съезде КПСС (фото неизв. автора, 1959 г. / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//Delegaty-XX-sezda-KPSS.-Sprava-I.V.-Okunev.-1956-g.-Kollekcija-Nizhnetagilskogo-muzeja-zapovednika..jpg)



Тогда тагильчане установили немало полезных связей с предприятиями Краснодарского края. Одним из них была кооперативно-промысловая артель «Металлист» из Ейска, которая до войны единственная в РСФСР занималась производством парковых аттракционов. Спустя три года на её базе возник Ейский механический завод «Аттракцион», куда и обратился за помощью Окунев. В то время завод «Аттракцион» стремительно развивался, внедряя новые модели, за которыми выстраивались очереди на несколько месяцев и даже лет. Вагоностроители тоже встали в очередь и, пока она шла, подготовили для городка аттракционов необходимые площади.



Левое крыло ДК УВЗ и участок будущего городка аттракционов (фото неизв. автора / фрагмент ориг. изображения)

(https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//DK-imeni-Okuneva.jpg)



Те, кто родился и вырос на Вагонке в 1960-е и 1970-е годы, конечно, помнят городок аттракционов в Парке культуры ДК «Уралвагонзавода». Карусели «Воздушная» и «Детская», аттракцион «Виражные самолёты», карусель «Петушок» для дошкольников, качели «Лодочки» — вряд ли на Вагонке найдётся человек, который ни разу ими не пользовался.

Карусель «Детская» (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (фото неизв. автора, 1972 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/d/3/6/o/36ozremyle2te201wh.jpg) Карусель «Петушок» (фото неизв. автора, 1976 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://sovdepia.ru/wp-content/uploads/2016/11/Карета.jpg) Карусель «Воздушная» (фото неизв. автора, 1972 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://img-fotki.yandex.ru/get/9317/11911341.18/0_c9a7a_49a5e006_XL.jpg) Аттракцион «Лодочки» (фото неизв. автора, 1972 г. / фрагмент ориг. изображения) (http://cdn01.ru/files/users/images/90/0d/900d1da5e46501a3095bac47b582bc66.jpg) Аттракцион «Виражные самолёты» (фото: Пирогов, 1961 г. / фрагмент ориг. изображения) (https://pastvu.com/_p/a/s/z/g/szgo35wp5j40tz7okk.jpg)

Обустраивался и хорошел сам парк. Подрастали более тысячи саженцев кустов и деревьев, работники ежегодно высаживали 3–4 тысячи однолетних цветов. Со временем появились подъезды с улиц Ильича, Парковой и проспекта Вагоностроителей. На центральной аллее заработал фонтан, который, впрочем, просуществовал недолго. В канун новогодних каникул на главной площади парка стали устанавливать ёлку и строить ледовые городки. В середине 1960-х в парке был открыт пункт проката велосипедов, детских педальных машинок и лошадок, инвентаря для игры в бадминтон, теннис, шахматы.

Главная аллея парка (фото: ГАСО / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/vidy-goroda-nizhnij-tagil-1967-g//341-0078-1.jpg) Вход в парк со стороны проспекта Вагоностроителей (фото: Евгений Шалгин / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//77-Nachalo-1970-h-g.-DK-im.-Okuneva.jpg) Вход в парк со стороны улицы Ильича (фото: Евгений Шалгин / фрагмент ориг. изображения) (https://wp.tagil-press.ru//wp-content/gallery/tagil-nasha-vagonka//77-Park-pri-DK-UVZ.-Nachalo-1970-h-g..jpg)

Распоряжением директора «Уралвагонзавода» был создан специальный отдел, который занимался благоустройством парка. В штате в разные годы числились от 25 до 50 человек, а в первые годы ещё и агроном с садовником. К слову, самого Окунева многие тоже за глаза называли садовником за его усилия по озеленению дворов и улиц Вагонки.



План парка «Уралвагонзавода»: 1 — стадион; 2 — городок аттракционов; 3 — Дворец культуры

(рис. и коллаж авторов)



В течение 1960-х, 1970-х и 1980-х годов парк не раз реконструировали. Изменения касались деталей: был убран фонтан, беседки, видоизменялись клумбы, исчезли вазоны с части тумб ограды парка. В 1980-х на одной из аллей появилась стела, в основании которой была замурована капсула времени с письмом будущим поколениям вагоностроителей. Затем, в связи с заменой водопровода, была вырублена часть деревьев.

К концу 1990-х парк потерял своё первоначальное значение: у людей появились новые увлечения, а многим было вообще не до прогулок. Но в 2006 году руководство УВЗ решило вернуть парку былую славу и привлекательность. Началась реконструкция, которая затронула не только аллеи, но и стадион. На территории парка было высажено несколько сотен деревьев и кустарников, среди которых кедры, сирень, калина и рябина. Саженцы пришлось везти из питомников Тюмени: Нижнетагильский горзеленхоз на тот момент уже много лет ничего не выращивал. Появились детские площадки. Привели в порядок и стадион. Он получил современное покрытие, а на его площадках возобновились заводские соревнования, включая легкоатлетическую эстафету на призы газеты «Машиностроитель». В 2011 году на площади перед Дворцом культуры был открыт памятник Ивану Васильевичу Окуневу — человеку, приложившему немало усилий для того, чтобы парк как можно дольше служил людям.



Фото газеты «Тагильский рабочий», 2011 г. / фрагмент ориг. изображения

(http://historyntagil.ru/culture/images/795.jpg)



(с) 2022. Сергей Волков и Дмитрий Кужильный эксклюзивно для АН «Между строк»