Паралимпийская чемпионка из Нижнего Тагила засудила немецкую газету за клевету об употреблении допинга

Шестикратная паралимпийская чемпионка из Нижнего Тагила Михалина Лысова выиграла суд против немецкого издания Bild, которое обвинило её в употреблении допинга. За несколько дней до начала Паралимпийских игр в Пхёнчхане газета опубликовала материал, где назвала Лысову «русской, принимающей допинг». Спортсменка потребовала от редакции Bild удалить статью и опубликовать опровержение, но издание отказалось это сделать. Тогда тагильчанка подала в Окружной суд Гамбурга заявление «на запрет в отношении публикации по причине грубого нарушения личных прав и прав, гарантированных международным законодательством для лиц с ограниченными возможностями здоровья». Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

«Лысова была ужасно разочарована этой статьёй, которая нанесла ущерб её репутации и причинила ей душевные страдания. Газета опорочила доброе имя спортсменки. Спорт для Михалины — это вся её жизнь», — отметили в ПКР.

Окружной суд Гамбурга принял решение в пользу Михалины Лысовой. Он запретил газете Bild в дальнейшем называть тагильскую спортсменку «русской, принимающей допинг», и потребовал удалить нанёсшую ущерб её репутации публикацию.

Тагильчанка Михалина Лысова является одной из сильнейших российских лыжниц и биатлонисток с нарушениями зрения. Только на Зимних Паралимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане она выиграла две золотые, три серебряные и одну бронзовую медали. В конце марта президент РФ Владимир Путин отметил блестящие старты тагильской спортсменки и вручил ей орден Почёта.

Напомним, на Олимпиаде в Пхёнчхане сборная выступила в усечённом составе, так как Международный паралимпийский комитет не допустил к участию многих спортсменов. Допущенные россияне выступали под паралимпийским флагом в нейтральном статусе. Они завоевали 24 медали и заняли второе место в общем медальном зачёте. Лидером стала сборная США (выиграла 36 медалей), на третьем месте — Канада (28 медалей).