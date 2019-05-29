Памятник труженикам тыла установят в Нижнем Тагиле в 2019 году

В этом году в посёлке Северный установят памятник труженикам тыла, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе тагильской мэрии. Сегодня, 29 мая, в администрации города прошло совещание, где чиновникам, представителям промышленных предприятий и сотрудникам музеев представили эскиз будущего творения.

Техническое задание на строительство памятника и несколько вариантов проекта разработала председатель местного отделения Союза художников России Анжелика Южакова. Она представила композицию из четырёх ступеней, которые символизируют тяжёлые годы войны, и рельефной части с изображением фигур женщины и ребёнка. Мэр Владислав Пинаев нашёл такие образы слишком сложными для понимания подрастающего поколения и попросил доработать эскиз.

«Предлагаю доработать эскизный проект памятника и сделать понятную для всех скульптурную композицию, олицетворяющую тяжёлый труд тысяч тагильчан в военное время», — сказал Пинаев.

Установить в городе памятник труженикам тыла предложила инициативная группа в составе учащихся школы № 13, представителей совета ветеранов и трудового коллектива химического завода «Планта». 1,3 млн рублей на реализацию первоначального этапа проекта направят в рамках так называемого депутатского миллиона.